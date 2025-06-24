Fransa'da müzik festivalinde 145 kadına şırıngalı saldırı

Fransa'da ülke genelinde 145 kadın, konser ve sokak etkinlikleri sırasında iğne ile saldırıya uğradıklarını söyleyerek polise başvurdu.

Saldırıya uğrayan bazı kadınlar baş dönmesi, mide bulantısı ve baygınlık şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

İğnelerin içerdiği madde henüz bilinmiyor. Uzmanlar şırıngalarda zararlı kimyasallar olabileceği uyarısında bulundu.

Saldırılardan önce sosyal medyada kadınlara iğneli saldırı yapılmasına dair çağrıda bulunulduğu gelen haberler arasında.

Öte yandan ülke genelindeki müzik etkinliklerinde yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda mağaza yağmalandı. 13’ü polis olmak üzere bin 500’den fazla kişi yaralandı. En az 371 kişi gözaltına alındı.