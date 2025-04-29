Fransa'dan bir ilk: Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın GRU askeri istihbaratını aralarında bakanlıklar, savunma firmaları ve düşünce kuruluşları da olmak üzere bir dizi kurum ve kuruluşa siber saldırı düzenlemekle suçladı.



Bu, Fransa’nın ilk defa Rusya’yı doğrudan siber saldırı ile suçlaması olurken, bakanlığın açıklamasında söz konusu saldırıların amacının "Fransa'yı istikrarsızlaştırmak" olduğu belirtildi. Bakanlık, açıklamasında, “2021 yılından bu yana bu saldırı uygulama yöntemi, bir düzine kuruluşu hedef almak ya da tehlikeye atmak için kullanıldı” dedi.



MACRON’UN SEÇİM KAMPANYASINA SALDIRI İDDİASI



GRU’ya bağlı APT28 isimli birimin Rusya’nın Rostov-on-Don bölgesinde bulunduğu düşünülüyor. Daha önce, Batılı ülkeler Rusya’yı siber saldırı ile suçlamış olsa da bu, Fransa için bir ilk oldu. Paris, ilk defa kendi topladığı istihbarata işaret ederek saldırılardan Rusya devletini sorumlu tuttu.



Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Fransa’nın Rusya’yı sorumlu tuttuğu, son 10 yıl içinde gerçekleştirildiği ifade edilen siber saldırılar arasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017 yılındaki seçim kampanyası ile 2015 yılında bir televizyon ağına yönelik saldırılar da yer aldı.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, APT28'e işaret ederek Rusya askeri istihbaratının “Fransa’ya son yıllarda siber saldırılar düzenlediğini” belirtti, böylelikle siber saldırıları resmi olarak ilk defa GRU’ya bağlamış oldu.

