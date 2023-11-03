Fransa'dan Gazze açıklarına helikopter gemisi

Fransa Savunma Bakanı, Gazze açıklarına helikopter gemisi göndeme kararı alındığını açıkladı.



Fransa'nın halihazırda bölgede bir başka helikopter gemisi daha bulunuyor. Gemilerin ikisinin de öncelikle hastane olarak kullanılması planlanıyor.

Fransa, Gazze'de İsrail bombardımanından etkilenenlere tıbbi destek sağlamanın yollarını aradıklarını açıklamıştı. Bu kapsamda Mısır ve İsrailli yetkililer ile temasların sürdüğü aktarıldı.



Paris yönetimi ayrıca, İsrail ile Hizbullah'ı Lübnan'daki Birleşmiş Milletler misyonunun çalışmasını zorlaştırmamaları yönünde uyardı. Ülkedeki misyonda 700 Fransız askeri görev yapıyor. Paris, askerlerinin iki ateş arasında kalmasından endişe ediyor.

