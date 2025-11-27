Fransa'dan gençlere yönelik 10 aylık gönüllü askeri hizmet programı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Isere şehrinde bulunan 27. Dağ Piyade Tugayı'nda "gönüllü, tamamen askeri ve ulusal hizmet" sistemini duyurdu.

Emmanuel Macron, Fransız ordusuna ve programa davetli gençlere övgü dolu sözler kullanarak, "Ordumuz, cumhuriyetin ordusudur. Gençliğimiz Fransa'nın hazinesidir. Sizler Fransa gençliğini temsil ediyorsunuz. Ayakta duran, Marseillaise (Fransız ulusal marşı) ile titreyen, başkaları için görev almaktan korkmayan, ülkesiyle, cumhuriyet değerleriyle gurur duyan bir gençliksiniz." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, 1996'da eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından kaldırılan zorunlu ve evrensel ulusal hizmete dönüşü reddederek, "Zorunlu ve evrensel ulusal hizmeti geri getirmek, bugünkü ordumuzun gerçekliğini ve üstlendiği görevleri bilmemek anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Eski modelin ne gerçekten evrensel ne de adil olduğunu hatırlatan Macron, bu sisteme dönüşü "ne ciddi ne de faydalı" olarak nitelendirdi ve "Ordumuzun artık bir sınıfın tamamını, yani 600 ila 800 bin gencin masrafını aynı anda karşılamaya ne imkanı ne de ihtiyacı var." dedi.

18-19 YAŞ ARALIĞINDA GENÇLERDEN OLUŞACAK

Yeni açıklanan sistemin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Macron, "Bu hizmet ulusal bir hizmettir ama sadece gönüllülere yöneliktir" diyerek, sistemin 18-19 yaş aralığındaki gençlerden oluşacağını söyledi. Fransız lider, gençlerin "Seferberlik Günü"nde gönüllü olduklarını beyan edebileceğini aktardı.

Fansa Cumhurbaşkanı Macron, olağanüstü bir kriz halinde parlamentonun onayıyla, "bu gönüllü çerçevenin ötesine geçilerek, belirli yetenekleri tespit edilen gençlerin zorunlu olarak çağrılabileceğini" de dile getirdi ve bunun istisnai bir durum olacağının altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, yeni sistemin tamamen askeri bir çerçevede yürütüleceğini belirterek, "Bu ulusal hizmet tamamen askeridir, yalnızca ordularımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanmıştır. Gençlerimiz ulusal toprakta, yani metropolde ve denizaşırı topraklarımızda hizmet edecektir. Bu ulusal hizmet, ulusal toprak için bir seferberliktir" diye konuştu.

"9 AY BOYUNCA ORDUDA YAŞAYACAKLAR"

Emmanuel Macron, hizmetin süresinin 10 ay olacağını belirterek, "Gençlerimiz bir aylık temel eğitimle başlayacak, ardından birliklerine katılıp dokuz ay boyunca aktif ordunun ritmiyle yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Temel eğitim kapsamında disiplin, birlik hayatı, silah kullanımı, yürüyüş ve marşlar gibi askeri hayatın ritüellerinin öğretileceğini söyleyen Macron, bu dönemin "ordu kardeşliğini ve ulusun büyüklüğünü besleyen ortak bir zemin" oluşturacağını kaydetti.

Ardından gençler, 9 ay boyunca farklı birliklerde görevlendirilecek. Macron, bu gençlerin ordunun yurt içi görevlerinde yer alacağını hatırlatarak, "Gençlerimiz, iç güvenlik devriyeleri operasyonlarından halka yardımlara kadar tüm görevlerde, sahadan karargaha kadar her seviyede, ordumuzun ihtiyaç duyduğu yerde safları sıklaştıracaktır" şeklinde konuştu.

Yeni modelin "hibrit" bir ordu yapısı oluşturacağını da söyleyen Macron, yedek personel sayısının 2030'a kadar 45 binden 80 bine çıkarılacağını söyleyerek, ulusal hizmetten geçen gençlerin bu yapıya "derinlik ve direnç" katacağını belirtti.



Takvim hakkında da bilgi veren Macron, 2026 yazında başlayacak hizmet için 3 bin gencin seçileceğini açıkladı. 2030 yılına kadar her yıl 10 bin, 2035'te ise 50 bin genci bu hizmetle buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.