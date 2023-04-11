Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret

Törenin ardından iki lider Amsterdam Dam Meydanı'nda, İkinci Dünya Savaşı kurbanları için yapılan Ulusal Anıt'a çelenk bıraktı.



AB ÇİP YASASI VE KUANTUM TEKNOLOJİSİ

Kraliyet Sarayı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Macron'un, öğleden sonra idari başkent Lahey'de, Avrupa'nın geleceğine ilişkin vizyonunu açıklayacağı belirtildi.



İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelere bilim insanları, araştırmacılar ve şirket yöneticilerinin de eşlik edeceği aktarılan açıklamada, "Avrupa Çip Yasası" ve kuantum teknolojileri gibi konuların ele alınacağı kaydedildi.



Açıklamada, yarın Amsterdam'da iki ülke heyetleri arasında dış ilişkiler, savunma, ekonomi, enerji ve göç konularında temasların gerçekleşeceği ifade edildi.

