Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenler hayatını kaybetti

Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan çok sayıda göçmen hayatını kaybetti.



Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı açıklamada, Manş'ı geçmeye çalışan teknede bir çocuğun da ezilerek hayatını kaybettiğini belirtti.



Yaşanan trajediye dikkat çeken Retailleau, "İnsan kaçakçılarının ellerinde bu insanların kanı var ve hükümetimiz, bu ölüm yolculuklarını düzenleyerek zenginleşen mafyalarla mücadeleyi artıracak" diye konuştu.



Retailleau, yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısına ve ölüm şekillerine ilişkin bilgi vermedi.



Fransız bakan dün, İtalya’da düzenlenen G7 ülkeleri içişleri bakanları toplantısında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile görüştüğünü belirtti.



İtalyan mevkidaşıyla insan kaçakçılığına karşı ortak birim kurulması için imzaladıkları anlaşmadan memnun olduklarını ifade etti.



Fransız basını, 2025'te kurulacak bu birimle iki ülkenin insan kaçakçıları hakkında bilgi paylaşımı yapacaklarını kaydetti.