Fransa’dan İran çıkışı: Çatışma neredeyse kaçınılmaz olur

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran’la nükleer programı konusunda hızla yeni bir anlaşmaya varılamaması halinde askeri bir çatışmanın ‘neredeyse kaçınılmaz’ göründüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bakanlarla İran konusunda yaptığı toplantının ardından açıklamada bulunan Barrot, “Fırsat penceresi dar” diyerek 2015 yılında İran’ın nükleer programı konusunda varılan anlaşmanın süresinin dolmasına birkaç ay kaldığına dikkat çekti. Fransa Dışişleri Bakanı, “Başarısızlık durumunda askeri bir çatışma neredeyse kaçınılmaz görünür” ifadelerini kullandı.



"AVRUPA ENDİŞELİ"



Dün yapılan kabine toplantısı hakkında Reuters haber ajansına bilgi veren üç diplomatik kaynak, bu toplantının nadir bir durum teşkil ettiğini ve İran’ın nükleer programı konusunda müzakere edilmiş, hızlı bir anlaşmaya varılamaması halinde Washington’ın Avrupalı müttefiklerinin ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine hava saldırıları düzenleyebileceği yönündeki endişelerini ortaya koyduğunu aktardı.



Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı’nın açıklaması, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Orta Doğu’ya daha fazla savaş uçağı göndererek askeri kapasitesini artırmasının ardından geldi. Üst düzey Avrupalı bir yetkili, Avrupalı stratejistlerin ABD’nin Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik son saldırılarının ABD’nin İran’a gelecek aylarda yapabileceği olası bir saldırının öncülü olup olmadığını sorduğunu anlattı. ABD Başkanı Donald Trump da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e derhal müzakere çağrısı yapmasının ardından pazar günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varılamaması halinde İran’ı saldırı ve ikincil gümrük vergisi tarifeleriyle tehdit etmişti.



ABD BASINI: TRUMP, DOLAYLI GÖRÜŞME YAPMAYI DEĞERLENDİRİYOR



ABD basınına yansıyan haberlerde ise ABD Başkanı Trump'ın İran ile "dolaylı" nükleer görüşmeler yapma konusunu ciddi olarak düşündüğü iddia edildi. Axios haber portalının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, İran ile nükleer görüşmeler konusundaki seçenekleri değerlendiriyor. Habere göre, ABD Başkanı Trump, bir yandan Orta Doğu'daki ABD askeri varlığını artırırken bir yandan da Tahran ile dolaylı nükleer görüşmeler yapmayı ciddi şekilde düşünüyor.



İRAN, NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ AVRUPA İLE SÜRDÜRÜYOR



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mart ayı başında yaptığı açıklamada, E3 olarak adlandırılan İngiltere, Almanya ve Fransa ile nükleer görüşmeleri sürdürme konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.



Haftalık basın toplantısında soruları yanıtlayan Bekayi, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Almanya ve Fransa ile nükleer görüşmelerin hangi süreçte olduğuna dair soruya, "Bu görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı. Şu anda yeni bir müzakere turunu istişare ediyoruz. Biz ve üç Avrupa ülkesi görüşmelerin gerekli olduğuna inanıyoruz” yanıtını vermişti.