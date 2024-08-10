Fransa'dan İsrail'in okul saldırısına tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki okulu hedef aldığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka saygı gösterme zorunluluğu olduğu vurgulandı.

Fransa'dan İsrail'in okul saldırısına tepki

'nın, ordusunun kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı "şiddetle kınadığı" bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Haftalardır eğitim binaları defalarca hedef alındı ve kabul edilemez sayıda sivil kayıp yaşandı" denildi. İsrail'in uluslararası hukuka saygı gösterme zorunluluğu olduğu vurgulandı.

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, Fransa'nın esirlerin serbest bırakılmasını istediği ifade edildi.

İsrail ordusu bu sabah, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin Okulu'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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