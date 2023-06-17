Fransa'dan İsveç çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Paris'te İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.



İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Colonna, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye dahil herkesin çıkarına olduğunu ifade etti ve Türkiye ile Macaristan'a temmuzda Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinden önce İsveç'in üyeliğini onaylama çağrısı yaptı.



İsveçli bakan Billström ise ülkesinin yeni terörle mücadele yasasını hatırlatarak "Stockholm, Ankara ile yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirdi. Artık karar Türkiye'nin elinde." dedi.

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