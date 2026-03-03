Fransa'dan Körfez ülkelerine mesaj, "Yardım çağrılarına açığız"

Barrot, Ortadoğu'da tırmanan gerilim karşısında Fransa'nın, resmi talep gelmesi halinde bölgesel ortaklarını savunmaya hazır olduğunu duyurdu. Fransız Bakan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran’ın misillemeleriyle başlayan çatışma sürecine Fransa'nın otomatik olarak dahil olmadığını, ancak müttefiklerinden gelecek çağrılara açık olduklarını belirtti.

Bölgedeki askeri varlığa dair detaylar paylaşan Barrot, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir Fransız üssünde yer alan hangarın drone ile vurulmasıyla ilgili olarak, Fransa'nın doğrudan hedef alındığına dair kesin bir yargıya varılamayacağını söyledi. Durumun acele sonuçlara varılmayacak kadar ciddi olduğunu söyleyen Bakan, BAE'de konuşlu Fransız Rafale savaş uçaklarının bölgedeki Fransız tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla hava sahası operasyonları yürüttüğünü açıkladı. Bakanlığın gündeminde ayrıca, tam kontrolün Fransa'da kalması şartıyla nükleer silahların "gelişmiş caydırıcılık" planı çerçevesinde Almanya'da konuşlandırılması ihtimali de yer alıyor.

Fransa'nın BAE, Katar ve Kuveyt ile mevcut savunma anlaşmaları bulunduğunu hatırlatan Barrot, bu ülkelerle hem diplomatik hem de askeri düzeyde çok sık temas trafiği yürütüldüğünü kaydetti. Bölgedeki krizden etkilenen bir düzine ülkede yaklaşık 400 bin Fransız vatandaşının yaşadığını veya bulunduğunu belirten Bakan, bu nüfusun güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, bölgedeki genişleyen çatışma riskine karşı Fransa'nın hem askeri tahkimatını hem de diplomatik angajmanlarını sürdürdüğünü gösteriyor.