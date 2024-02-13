Fransa'dan Lübnan'da ateşkes teklifi: Hizbullah çekilecek, İsrail saldırıları sonlandıracak

Fransa tarafından geçen hafta Lübnan'a sunulan üç aşamalı ateşkes teklife göre, on günlük ateşkes öngörüldü.



Amaç Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmaları sonlandırmak.



Reuters haber ajansına göre, önerinin ilk aşamasında İsrail ve Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah arasındaki çatışmalar sonlanacak. İkinci aşamada İran destekli Hizbullah dahil bölgedeki silahlı güçler Lübnan'ın güney sınırından on kilometre kuzeye çekilecek.



Sınıra Lübnan silahlı kuvvetlerinden 15 bin asker konuşlandırılacak. İsrail de Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sonlandıracak.



Üçüncü aşamada da İsrail ve Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin müzakereler başlayacak. Teklif, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne tarafından Lübnan Başbakanı Necip Mikati dahil, üst düzey yetkililere iletildi.



Lübnan tarafı güneydeki silahlı güçlerin çekilmesi başta olmak üzere bazı maddelere itiraz etti.



Metin, Hizbullah'ın üst düzey isimlerine de gönderildi. Ancak İsrail'in Gazze'deki saldırıları sona ermeden tartışılacak bir konu olmadığı belirtildi.



İsrailli bir yetkili de önerinin hükümet tarafından değerlendirildiğini aktardı.

