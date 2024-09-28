Fransa'dan "Nasrallah öldü" açıklaması: Lübnanlı ortaklarla iletişim halindeyiz

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ellerindeki bilgilere göre Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldüğünü bildirdi. Bakanlık, gerilimin tırmanmasını önlemek için bölgesel ve Lübnanlı ortaklarıyla, iletişimde olduklarını belirtti.

Fransa'dan "Nasrallah öldü" açıklaması: Lübnanlı ortaklarla iletişim halindeyiz

Fransa, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, edindikleri bilgilere göre Nasrallah'ın öldüğünü bildirdi.

Bakanlık, gerilimin tırmanmasını önlemek için bölgesel ve Lübnanlı ortaklarıyla, iletişimde olduklarını belirtti.

23 Eylül'den bu yana 'ı bombalayan ordusu, dünkü  saldırılarda ana hedefin Nasrallah olduğunu açıklamıştı.

Ordudan bugün yapılan açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğü resmen duyuruldu. İsrail ordusu ayrıca Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de aynı saldırıda öldüğünü belirtti.

Öte yandan Nasrallah'ın öldürüldüğü haberinin ardından yüksek güvenlikli bir bölgeye götürülen İran'ın dini lideri Hamaney, yaptığı açıklamada "Lübnan i̇şgalci̇, kötü ve i̇ti̇barsız düşmanı yaptıklarına pi̇şman edecekti̇r" dedi.

Hamaney, "Tüm Müslümanların görevi, elleri̇ndeki̇ tüm i̇mkanlarla Hi̇zbullah'ın yanında yer almak ve gaspçı reji̇me karşı onlara yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldü

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