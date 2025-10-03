Fransa'dan "Pendragon" planı: Hedef robotik ordu yaratmak

Fransa, kasım ayında Romanya’da düzenlenecek NATO tatbikatı Dacian Fall kapsamında, Fransa onlarca yıldır ilk kez 5 bin askerden oluşan tam teçhizatlı bir zırhlı tugayı yurt dışına gönderecek. Bu adım, Fransız ordusunun yeniden güç kazanma planının ilk aşaması olarak görülüyor. Hedef ise 2027’ye kadar yaklaşık 25 bin kişilik tam donanımlı bir kara ordusu birliğini yüksek yoğunluklu savaş ortamına sokabilecek kapasiteye ulaşmak.



Fransız Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Pierre Schill, özellikle uzun menzilli ateş gücü ve modern mühimmat ihtiyacına dikkat çekerek, çok namlulu roketatar sistemleri, hava savunma unsurları ve taktik insansız hava araçlarının en az üç katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Fransız Valeurs Actuelle gazetesinin haberine göre; Schill, ordunun hedefini "her an savaşa hazır olmak" şeklinde tanımlayarak, "Hatta bu gece bile" ifadelerini kullandı.

HEDEF ROBOTİZASYON

Ayrıca, kara ordusunda yenilikçi teknolojilerin hızlı şekilde sahaya uyarlanması ve robotizasyonun tüm birliklerde yaygınlaştırılması öncelikli hedefler arasında. Halihazırda tüm tugaylarda insansız hava aracı eğitim merkezleri bulunuyor; askerler 3D yazıcılarla kendi mikro-dronlarını üretiyor ve bunları keşif ya da saldırı amaçlı kullanıyor. Gelecekte, zırhlı araçların üzerinde “dron sürüleri” konuşlandırılacak, kara robotlarıyla eşgüdümlü operasyonlar yapılacak.

"PENDRAGON PLANI"

Schill, bu dönüşümü hızlandırmak için “Pendragon” adlı eylem planını devreye soktuklarını, şu anda 200’den fazla yenilikçi proje üzerinde çalışıldığını açıkladı. Amaç, Ukrayna savaşında görülen yeni savaş yöntemlerinden ders çıkararak Fransız Kara Kuvvetleri’ni 21. yüzyılın “robotik ordusu” haline getirmek.