Fransa'dan Rus tankerine operasyon

Rusya'nın Batı tarafından uygulanan yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filosu Akdeniz'de Fransa'ya takıldı.

Fransa ordusu, Akdeniz'de Rusya'nın Murmansk kentinden yola çıkan GRINCH adlı kargo tankerine operasyon yaptı. Operasyonu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından duyurdu. Macron, BM Deniz Hukuku'na aykırı olarak Rusya'dan yasadışı petrol taşıyan tankeri durdurduklarını öne sürdü.

Yönü değiştirilen tankerin yeni istikameti ise açıklanmadı. Macron ayrıca tankerin "Rus gölge filosuna dahil olduğu"nu söyledi. İngiltere de dahil olmak üzere yabancı donanmaların da operasyona destek verdiği belirtildi.

Rusya'nın Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filo, eski veya sahte bayraklı gemilerden oluşuyor. Böylece Rus petrolünü dünyaya ulaştırdığı düşünülüyor.