Fransa’dan Rusya’nın “uyuşturucu” iddiasına “peçeteli” yanıt

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın “Avrupa liderlerinin uyuşturucu kullandığı” yönündeki iddialarına yanıt verdi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, bunun “koordineli bir dezenformasyon kampanyası” olduğu savunuldu. Zaharova’nın Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer alıyordu ve Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görülüyordu. Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia etmişti. ELYSEE SARAYI: MANİPÜLASYONA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ Elysee Sarayı, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları kınayarak “Avrupalı birliği rahatsız edici hale geldiğinde dezenformasyon basit bir mendili bile uyuşturucu gibi gösterecek noktaya geliyor” dedi. Söz konusu “sahte haberlerin Fransa’nın yurt içi ve yurt dışındaki düşmanları tarafından yayıldığını” söyleyen Elysee Sarayı, “Manipülasyona karşı uyanık olmalıyız” ifadelerini kullandı. “BU, BURNUNUZU SİLMEK İÇİN KULLANILAN PEÇETE”

Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın paylaşımında, iddialara konu olan görüntülere de yer verildi. Söz konusu beyaz maddenin olduğu yakın çekim fotoğrafta “Bu, burnunuzu silmek için (kullanılan) bir peçete” denildi. Avrupalı liderlerin olduğu fotoğrafta ise “Bu, Avrupa birliği. Barışı inşa etmek için” ifadelerine yer verildi.



ZAHAROVA NE DEMİŞTİ?



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupalı liderleri uyuşturucu kullanmakla suçladığı paylaşımında, "Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor” iddiasında bulunarak sözlerini şöyle sürdürmüştü:



“Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: Yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski'ye nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."



Zaharova'nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesaplarında, masa üzerinde görünen beyaz renkteki şeyin peçete olduğu belirtilmişti.