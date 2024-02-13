Fransa'dan Rusya'ya propaganda ağı suçlaması

AMAÇ UKRAYNA'YA DESTEĞİ BALTALAMAK



Moskova merkezli dezenformasyon ağının, Avrupa'nın yaklaşık 2 yıldır Rusya'ya karşı mücadele eden Kiev yönetimine desteğini baltalamayı hedeflediği ileri sürüldü.



Daha çok sayıda kişiye ulaşmak için portalın çeşitli yöntemler kullandığı; bu yöntemler arasında hedef kitleye göre Rus yanlısı kaynakların seçilmesinin, içeriklerin yayılmasının geniş çaplı ve otomatik hale getirilmesinin, arama motorunda referansların optimum seviyede tutulmasının yer aldığı kaydedildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dezenformasyonu ulusal güvenlik meselesi olarak ele aldığını ve dezenformasyona seyirci kalmayacaklarını belirtmişti.



Fransa hükümeti, 2021 yılında demokratik hayata müdahaleleri tespit etmek için VIGINUM'u kurduğunu duyurmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin