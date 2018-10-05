Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Rusya'nın Suriye rejimine modern S-300 hava savunma füze sistemi vermesinin bölgede askeri tırmanma riskinin devam etmesine ve Suriye krizi ile ilgili siyasi çözümü olasılığını engellemeye katkıda bulunduğunu söyledi.



Mühll, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bölgedeki gerginlik bağlamında, bu tür ekipmanların Rusya tarafından teslim edilmesi, askeri tırmanma riskinin devam etmesine ve Suriye krizi ile ilgili siyasi çözümü olasılığını engellemeye katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.



Rusya'nın Suriye rejimine modern S-300 hava savunma füze sistemini bu hafta teslim ettiği belirtildi.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'de alınacak tedbirlerle ilgili, "Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi verilecek. Bu sistem, havada 250 kilometre mesafedeki hedefi vurma ve birkaç hedefi aynı anda yok edebilme kabiliyetine sahip." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya’nın İl-20 uçağının düşürülmesinden sonra Suriye’deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırma doğrultusunda bu ülkeye S-300 verme kararı aldığını vurgulayarak, Rusya'nın, kendi ordusunun güvenliğini sağlamak için yapacağı eylemlerin herkese açık olması gerektiğini belirtmişti.



Rus İl-20 askeri uçağı geçen ay Akdeniz'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için İl-20 uçağının S-200 füzelerine maruz kaldığını öne sürmüştü.



Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

