Fransa'dan savaş gemisi kararı. Charles de Gaulle Akdeniz'e gönderilecek

Fransa, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Akdeniz'e uçak gemisi gönderme kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında İran merkezli çatışmaların bölgesel ölçekte daha büyük bir krize dönüşme riski taşıdığını belirterek, "Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateynlere Akdeniz'e doğru hareket etme emri verdim." dedi.



Macron, Fransa'nın askeri hazırlık düzeyinin yükseltildiğini bildirerek, Languedoc fırkateyninin Kıbrıs kıyılarına sevk edildiğini, ilave hava savunma unsurlarının gönderildiğini ve son saatlerde Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ile havadan erken uyarı radarlarının devreye alındığını açıkladı. Orta Doğu'daki tırmanmanın tehlikeli bir aşamaya girdiğini belirten Macron, hem bölgedeki Fransız askeri unsurlarının hem de Fransız vatandaşlarının korunmasının öncelikli hale geldiğini söyleyerek, alınan kararların sahadaki güvenlik riskleri doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

İKİ FRANSIZ ASKERİ NOKTASI ZARAR GÖRDÜ



Macron, sahadaki güvenlik riskinin fiilen ortaya çıktığını da belirterek, Fransa'nın çatışmanın ilk saatlerinden itibaren meşru müdafaa kapsamında bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü söyledi. Macron, iki Fransız askeri noktasının sınırlı saldırılarda maddi zarar gördüğünü açıkladı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

TAHLİYELER BAŞLADI



Fransa vatandaşlarının bölgeden tahliyelerinin başladığını aktaran Macron, "Önceliğimiz en kırılgan durumda olan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeye dönüşünü sağlamak. İlk iki uçuş bu gece Paris'e ulaşacak" ifadelerini kullandı.

DENİZ YOLLARI İÇİN KOALİSYON ARAYIŞI



Macron, deniz ticaret yollarındaki riske de dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmaya, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerindeki baskıya işaret eden Macron, bu güzergahlarda güvenliği yeniden sağlamak amacıyla bir koalisyon oluşturulması için girişim başlattıklarını söyledi.



İran yönetimine yönelik sert ifadeler kullanan Macron, Tahran'ın nükleer programı, balistik kapasitesi ve bölgedeki silahlı gruplarla ilişkilerinin mevcut tabloyu ağırlaştırdığını söyledi. Buna rağmen çözüm için diplomatik yolu işaret eden Macron, kalıcı sonucun müzakere zeminine dönüşten geçtiğini ifade etti.