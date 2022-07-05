Fransa'dan seyahat uyarısı: Kesinlikle gitmeyin

Fransa, İran'ın seyahat tavsiye haritasında "kırmızı" listede olduğunu hatırlatarak vatandaşlarına İran'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.07.2022 - 16:16

Fransa'dan seyahat uyarısı: Kesinlikle gitmeyin

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız-İranlı çifte vatandaşlar da dahil Fransız vatandaşların, hangi gerekçeyle olursa olsun 'a kesinlikle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, buna rağmen İran'da bulunan Fransızlar ise dikkatli olmaya ve kendi güvenlikleri için gerekli tedbirleri almaya davet edildi.

Fransa'nın, İran'da bulunan vatandaşlarına ülke içi yolculukları sınırlamayı ve her türlü toplanmadan kaçınmayı tavsiye ettiği açıklamada, her Fransız ziyaretçinin gözaltı, keyfi tutuklama ve adil olmayan yargılanma riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

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