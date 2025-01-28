Fransa'dan Trump'ın Grönland tutkusuna askeri yanıt: "Kimse sınırlarımızla oynayamaz"

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya ait olan Grönland'ı ilhak etme tehditlerine yanıt olarak, bu bölgeye asker gönderilmesini Danimarka ile görüştü.

DANİMARKA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Fransa'nın Sud Radio kanalına verdiği röportajda, Fransa’nın asker konuşlandırma konusunu Danimarka ile görüşmeye başladığını ancak bunun Danimarka’nın isteği olmadığını ifade etti.



Barrot’un bu açıklamaları, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in Trump ile başa çıkmak için müttefiklerden destek toplamak amacıyla Avrupa başkentlerini hızla ziyaret ettiği bir dönemde geldi.

TRUMP'IN GRÖNLAND TUTKUSU



Yeni göreve başlayan ABD Başkanı Trump, devasa Arktik adası Grönland'ı ele geçirme konusuna giderek daha fazla odaklanmış durumda ve Danimarka’dan bu bölgeyi almak için askeri güç veya ekonomik baskı uygulamaktan kaçınmayacağı düşünülüyor.



"DANİMARKA İSTERSE FRANSA ORADA OLACAK!"



Barrot, “Eğer Danimarka yardım çağrısında bulunursa, Fransa orada olacak. Avrupa sınırları, ister kuzeyde, ister güneyde, ister doğuda ister batıda olsun, egemendir... Kimse sınırlarımızla oynayamaz." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı, ABD’nin Grönland’ı işgal edeceğine inanmadığını da ekleyerek, “Bu gerçekleşmez, kimse AB topraklarını işgal etmez." dedi.