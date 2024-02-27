Fransa'dan Ukrayna'ya tam destek: Gerekirse asker göndeririz (Kremlin'den sert açıklama)

Fransa'nın başkenti Paris Ukrayna'ya Destek Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım konusu ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi seçeneğinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Kremlin ise "Bu durumda NATO ile çatışma kaçınılmaz olur" açıklaması yaptı. Macaristan, İsveç ve Almanya da "Asker göndermeyeceğiz" dedi.

Fransa'dan Ukrayna'ya tam destek: Gerekirse asker göndeririz (Kremlin'den sert açıklama)

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekmesi halinde Batılı birliklerin 'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Macron başkent Paris'te düzenlenen "'ya Destek" Konferansı sonrasında, "Bu aşamada Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak hiçbir şey göz ardı edilmemeli. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Elize Sarayı'nda düzenlenen konferansa Avrupa'dan 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İsveç ise temsilci gönderdi.

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KREMLİN DE KARŞILIK VERDİ

Ukrayna’ya daha fazla askeri yardım konusunu görüşmek için bir araya gelen liderler fikir birliğine varamadı.

Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan macron "Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı açısından vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" dedi.

Macron, Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzeler ile bombalar tedarik edecek yeni bir koalisyon kurulacağını da duyurdu.

Kremlin ise bu açıkalamalara karşılık olarak Avrupa'dan Ukrayna'ya gönderilmesi halinde "NATO ile çatışmanın kaçınılmaz olacağı" açıklaması yaptı.

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ALMANYA: UKRAYNA'YA ASKER YOK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına Almanya'dan da yanıt geldi.

Almanya Başkanı Olaf Shcolz, "Avrupa ve NATO'dan Ukrayna'ya asker" yok dedi.

Scholz, daha önce yaptığı açıklamada, "savaşa dahil olma riski bulunduğu için" ülkesinin Ukrayna’ya Taurus füzelerini sağlamasına da karşı çıkmıştı.

İSVEÇ: ŞU ANDA SÖZ KONUSU DEĞİL

NATO'ya katılmaya hazırlanan İsveç, şu anda Ukrayna'ya kara birlikleri göndermeyi düşünmediğini açıkladı.

Başbakan Ulf Kristersson, İsveç kamu yayın kuruluşu SVT'ye verdiği demeçte "Şu an için böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Kristersson, "Şu an için Ukrayna'ya gelişmiş (askeri) ekipman göndermekle meşgulüz" diye konuştu.

MACARİSTAN: DURUŞUMUZ KAYA GİBİ SAĞLAM

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini söyledi. 

Szijjarto, "Dün gece Paris'te yapılan toplantıya ilişkin haberleri duyuyor ve görüyoruz. Macaristan'ın duruşu net ve kaya gibi sağlamdır: Ukrayna'ya ne silah ne de asker göndermeye istekli değiliz" dedi.

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UKRAYNA'DA SON DURUM

Mühimmat tedariği Kiev için kritik bir konu haline gelirken Ukrayna'da Rus güçleriyle çatışmalar sürüyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın gece boyunca 13 drone saldrısı düzenlediğini ve çok sayıda füze fırlattığını duyurdu. Hava savunma sistemlerinin 11 drone ve 2 füzeyi imha ettiği bildirildi.

Ukrayna birliklerinin doğudaki Donetsk bölgesinde bir köyü yeniden ele geçirdiği de açıklandı.

Saldırılarını yoğunlaştıran rus güçlerinin ise Batıya doğru ilerlediği bildirildi.

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