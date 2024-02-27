Fransa'dan Ukrayna'ya tam destek: Gerekirse asker göndeririz (Kremlin'den sert açıklama)

ALMANYA: UKRAYNA'YA ASKER YOK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına Almanya'dan da yanıt geldi.

Almanya Başkanı Olaf Shcolz, "Avrupa ve NATO'dan Ukrayna'ya asker" yok dedi.

Scholz, daha önce yaptığı açıklamada, "savaşa dahil olma riski bulunduğu için" ülkesinin Ukrayna’ya Taurus füzelerini sağlamasına da karşı çıkmıştı.

İSVEÇ: ŞU ANDA SÖZ KONUSU DEĞİL

NATO'ya katılmaya hazırlanan İsveç, şu anda Ukrayna'ya kara birlikleri göndermeyi düşünmediğini açıkladı.



Başbakan Ulf Kristersson, İsveç kamu yayın kuruluşu SVT'ye verdiği demeçte "Şu an için böyle bir şey söz konusu değil" dedi.



Kristersson, "Şu an için Ukrayna'ya gelişmiş (askeri) ekipman göndermekle meşgulüz" diye konuştu.



MACARİSTAN: DURUŞUMUZ KAYA GİBİ SAĞLAM

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini söyledi.



Szijjarto, "Dün gece Paris'te yapılan toplantıya ilişkin haberleri duyuyor ve görüyoruz. Macaristan'ın duruşu net ve kaya gibi sağlamdır: Ukrayna'ya ne silah ne de asker göndermeye istekli değiliz" dedi.

