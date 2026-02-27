Fransa'dan vatandaşlarına "İsrail'e seyahat etmeyin" uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İsrail uyarısında bulundu.

Açıklamada İsrail, Kudüs ve Batı Şeria'ya seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı. İsrail'deki Fransız vatandaşlarının ise ihtiyatlı olmaları ve sığınakları belirlemeleri çağrısı yapıldı.

Diğer yandan İngiltere hükümeti ise personellerinin geçici olarak İran'da çıkarıldığını duyurdu.