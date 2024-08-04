Fransa’dan vatandaşlarına “Lübnan’ı terk etme” çağrısı

AZERBAYCAN'DAN UYARI



Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada da bölgede hızla değişen güvenlik durumu dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Lübnan'ı ziyaret etmemeleri ve ülkede yaşayan vatandaşların en kısa sürede oradan ayrılması gerektiği kaydedilmişti.



ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının “kendilerine uygun herhangi bir bileti almaları” ifade edildi.



İngiltere, İsveç, Kanada ve Ürdün tarafından da benzer açıklamalar yapılmıştı.