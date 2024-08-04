Fransa’dan vatandaşlarına “Lübnan’ı terk etme” çağrısı

Fransa, Lübnan’da bulunan Fransız vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada da vatandaşların zorunlu olmadıkça Lübnan'ı ziyaret etmemeleri tavsiye edilmişti.

Fransa’dan vatandaşlarına “Lübnan’ı terk etme” çağrısı

Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ’da bulunan Fransız vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Ortadoğu'da askeri gerilimin arttığı ifade edilen açıklamada Fransız vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

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AZERBAYCAN'DAN UYARI

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada da bölgede hızla değişen güvenlik durumu dikkate alınarak, Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça 'ı ziyaret etmemeleri ve ülkede yaşayan vatandaşların en kısa sürede oradan ayrılması gerektiği kaydedilmişti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının “kendilerine uygun herhangi bir bileti almaları” ifade edildi.

İngiltere, İsveç, Kanada ve Ürdün tarafından da benzer açıklamalar yapılmıştı.

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