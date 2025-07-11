Fransa'dan X'e "dış müdahale" soruşturması

Fransa'da, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X ve yöneticileri hakkında, platformun algoritmasının "dış müdahale" amacıyla kullanıldığı şüphesiyle soruşturma açıldı.



Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, yaptığı yazılı açıklamada, Paris Savcılığı tarafından X platformu ve yöneticileri hakkında 9 Temmuz'da soruşturma başlatıldığını bildirdi.



MUSK'IN İSMİ YOK

Soruşturmanın, platformu ve platformun karar alıcılarını kapsadığı belirtilirken X'in sahibi Elon Musk'ın ismine yer verilmedi.

X'in algoritmasının "dış müdahale" amacıyla manipüle edildiği şüphesiyle açılan soruşturmanın, ocak ayında alınan iki ayrı ihbara dayandığı kaydedildi.



Fransız milletvekili ve Fransız kamu kurumlarında çalışan üst düzey bir yetkilinin yaptığı ihbarlarda X'in algoritmasının yabancı aktörler lehine kullanıldığı ve platformun dış müdahale teşebbüslerine kapı araladığı ileri sürüldü.



Soruşturma, Ulusal Jandarma Siber Suçlarla Mücadele birimi tarafından yürütülecek.

