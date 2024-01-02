Fransa'nın 10 bölgesi için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Fransız meteoroloji servisi Meteo France'a göre, ülkenin denize kıyısı olan Manche, Loire Atlantique, Vendee, Morbihan, Finistere, Nord ve Pas-de-Calais bölgeleri ile iç kesimlerde yer alan Orne, Mayenne ve Sarthe bölgelerinde "sürekli" yağışların sele ve su seviyesinin yükselmesine yol açacağı uyarısında bulunuldu.



Sel riskinin de bulunduğu bu bölgelerde en yüksek tehlike durumunun bir alt seviyesi olan "turuncu alarm" verildi.



Bölge sakinlerinden dere, göl, akarsu gibi su kaynaklarından uzak durmaları istendi.



Fransa'da kasım ayında Ciaran Fırtınası'nın etkili olmasıyla sahil kesimindeki çok sayıda bölgede şiddetli yağışlar görülmüştü.



Ülkenin kuzeybatısı kıyısında bulunan Pas-de-Calais için "olağanüstü sel" uyarısı yapılmıştı.



Selin etkilediği bölgelerde çok sayıda kasaba sular altında kalmış ve okullarda eğitime ara verilmişti.



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