Fransa'nın borcu 31 yılın zirvesinde

Fransa 'nın kamu borcunun, artan bütçe açığının etkisiyle mevcut hesaplama yönteminin kullanılmaya başlandığı 1995'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.

Fransa Maliye Bakanlığından bir kaynak, kamu borcunun 2026'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 119,3'üne, 2027'de ise yüzde 121,7'sine ulaşacağını açıkladı.

Bu oran, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hedeflemesi gereken GSYH'nin yüzde 60'ı seviyesindeki referans sınırının yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE

Bakanlık, borçtaki yükselişin yüksek seyreden bütçe açığının bir sonucu olduğunu belirtti.

AB kurallarına göre üye ülkelerin bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3'ü aşmaması gerekiyor. Fransa'da ise geçen yıl yüzde 5,1 olan bu oranın 2026'da yüzde 5,4'e yükselmesi bekleniyor.

Yüksek bütçe açığı nedeniyle iki yıldır AB'nin özel gözetimi altında bulunan Fransa, açığın 2027'de yüzde 5'e gerilemesini öngörüyor.

54 MİLYAR EURO'LUK DÜZENLEME PLANI

Başbakan Sebastien Lecornu, 2027 bütçesi kapsamında toplam 54 milyar euroluk kesinti ve düzenleme planlandığını açıkladı.

Hükümetin hazırladığı 2027 bütçe taslağı, makroekonomik açıdan değerlendirilmek üzere bağımsız mali denetim kurumu Kamu Maliyesi Yüksek Konseyine sunuldu.

Ancak 2027'de yapılacak seçimler öncesinde emeklilere yönelik vergi indirimlerinin azaltılması gibi siyasi açıdan hassas bazı düzenlemelerin kararı parlamentoya bırakıldı.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA

Fransız ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana zayıf tüketici harcamalarının etkisiyle yavaşlıyor. Son dönemde enerji fiyatlarındaki yükselişin de ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.