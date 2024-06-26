Fransa'nın Esad hakkındaki tutuklama emri yürürlükte kalacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında Fransa tarafından çıkarılan tutuklama emri yürürlükte kalmaya devam edecek. Savaş suçları nedeniyle verilen kararı Paris temyiz mahkemesi onayladı. Avukatlar"İlk kez bir ulusal mahkeme görevdeki bir devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının mutlak olmadığını kabul etti" dedi.

Fransa'nın Esad hakkındaki tutuklama emri yürürlükte kalacak

Paris temyiz mahkemesi, Devlet Başkanı Beşar Esad hakkındaki uluslararası tutuklama emrinin yürürlükte kalacağına karar verdi.

Esad hakkında, Suriye'deki iç savaş sırasında savaş suçlarına ortak olduğu iddiasıyla tarafından tutuklama emri çıkarılmıştı.

Davacıları temsil eden avukatlar Jeanne Sulzer ve Clemence Witt ile şikâyetin arkasındaki sivil toplum kuruluşları, kararı "tarihi bir karar" olarak selamladı.

Mayıs ayında Fransız terörle mücadele savcıları Paris temyiz mahkemesinden Esad hakkındaki tutuklama emrinin kaldırılmasına karar vermesini istemiş ve Esad'ın görevdeki bir devlet başkanı olarak mutlak dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtmişlerdi.

Avukatlar yaptıkları açıklamada, "İlk kez bir ulusal mahkeme görevdeki bir devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının mutlak olmadığını kabul etti" dedi.

Fransız adli makamları geçtiğimiz kasım ayında Esad, 4. Zırhlı Tümen Komutanı olan kardeşi Mahir Esad ve iki Suriyeli general Ghassan Abbas ve Bassam al-Hassan hakkında savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara iştirak ettikleri iddiasıyla uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu saldırılar arasında 2013 yılında Şam'ın o dönem muhaliflerin elinde bulunan banliyölerine düzenlenen kimyasal saldırı da yer alıyor.

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