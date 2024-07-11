Fransa'nın eski first lady'si hapse girebilir! Sarkozy skandalı eşine sıçradı

Sarkozy'nin yolsuzluk davasında eşi Bruni, suçlamalardaki rolüyle gündemde... Fransız basınında yer alan haberlere göre, mayıs ayında Sarkozy'nin yargılandığı yolsuzluk davasında şüpheli olarak ifadeye çağrılan eşi Bruni tekrar hakim karşısına çıktı. Sarkozy'nin yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı Libya Finansmanı davasında tanık statüsündeki iş insanı Ziad Takieddine'ye, Sarkozy hakkındaki suçlamalarını geri çekmesi için baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili daha önce ifade veren Bruni, davadaki rolü nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bazı ulusal basın kaynakları, Bruni'ye herhangi bir suçlama yöneltilip yönetilmediğinin devam edecek duruşmayla belli olacağını yazdı. Fransız gazetesi Le Monde, adli kaynaklara dayandırdığı haberinde, mahkemenin duruşmada Bruni'ye suçlama yöneltildiğini öne sürdü. Haberde, Bruni'nin, davada tanık statüsündeki Ziad Takieddine'ye Sarkozy aleyhindeki ifadelerini geri çekmesi için baskı yapmak ve yolsuzluk yapanlarla işbirliğine gitmekle suçlandığı iddiası yer aldı.

ESKİ FIRST LADY'E ADLİ KONTROL



Bruni'ye ayrıca adli kontrol şartı getirildi ve eşi dışında tüm sanıklarla teması yasaklandı.



Sarkozy'ye, 6 Ekim 2023'te, yolsuzlukla yargılandığı Libya Finansmanı davasının "kilit ismi" olan Ziad Takieddine'ye ifadesini geri çekmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle 2 suçlama yöneltilmişti.



Sorgu hakimleri, Sarkozy'nin kendisi aleyhine ifade veren ancak daha sonra ifadelerini geri çeken iş insanı Takieddine'ye baskı yaptığına ilişkin yeterli delillerin olduğuna hükmetmişti.



Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.



Bruni-Sarkozy, önce Haziran 2023'te tanık olarak, ardından da mayıs ayı başında şüpheli sıfatıyla olmak üzere müfettişler tarafından iki kez sorgulanmıştı. Yapılan soruşturma, Bruni-Sarkozy'nin Fransız "paparazzi kraliçesi" Michele Marchand ile yaptığı tüm mesajlaşmaları, Marchand'ın Haziran 2021'de tanık tahrif etmekle suçlandığı gün sildiğini gösterdi.



Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon euro getirdiği öne sürülüyor.