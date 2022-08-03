Fransa'nın gaz hedefi: Stratejik rezervleri yüzde 100 doldurmak istiyor

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1 Kasım'a kadar, ülkenin stratejik gaz rezervlerinin yüzde 100 doldurulacağını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.08.2022 - 14:38

Fransa'nın gaz hedefi: Stratejik rezervleri yüzde 100 doldurmak istiyor

1 Kasım'a kadar stratejik gaz rezervlerini yüzde 100 doldurmayı hedefliyor.

Cnews kanalındaki programa konuk olan Runacher, halihazırda ülkenin stratejik gaz stoklarının yüzde 80 dolu olduğunu aktardı.

Runacher, "(Stratejik gaz) stoklarımızı 1 Kasım'dan önce yüzde 100 dolduracağız" dedi.

ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI

Bakan Runacher, Fransız vatandaşlar ile şirketleri, gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.

ve elektrik tüketiminin de birbirine bağlı olduğuna değinen Runacher, büyük aktörleri ise bu iki alanda tüketimlerini azaltmaya çağırdı.

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