Fransa'nın göçmenleri sınır dışı operasyonu askıya alındı

HÜKÜMET KARARA TEPKİLİ



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan mahkemenin kararına tepki gösterdi.



Mayotte'ta göçmenleri sınır dışı ve tahliye etme operasyonlarının Fransa'daki barışın tesis edilmesi için gerekli olduğunu savunan Darmanin, bu adımı zor olsa da uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.



KOMORLAR GELENLERİ ALMAYACAK



Öte yandan, Fransız devletinin Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmenleri sınır dışı ederek Afrika ülkesi Komorlar'a gönderme kararını ülke yönetimi reddetti.



Komorlar idaresi, Paris'in iki ay içinde 20 bin kadar düzensiz göçmeni buraya gönderme planına yanaşmayarak, göçmenleri taşıyan gemilerin limanlarına gelmesine izin vermeyeceğini açıkladı.



Fransa 2019'da, Komorlar'a 150 milyon euroluk destek sağlama şartıyla bu ülkeyle göçmen değişimi anlaşması imzalamıştı.