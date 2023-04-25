Fransa'nın göçmenleri sınır dışı operasyonu askıya alındı

Fransa'nın Afrika kıtasına bağlı denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki gecekonduları yıkarak düzensiz göçmenleri sınır dışı etme operasyonu yerel mahkemenin kararıyla askıya alındı.

Fransa'nın göçmenleri sınır dışı operasyonu askıya alındı
Fotoğraf: AFP

France Info'nun haberine göre, "Wuambushu" adlı tahliye operasyonunun durdurulması için ondan fazla avukat ve bölge sakinleri mahkemeye başvurdu.

Başkent Mamoudzou'daki Adli Mahkeme, gecekonduları yıkmayı içeren bütün operasyonların "yasalara aykırı olduğu ve sakinlerin güvenliğini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle askıya alınmasını kararlaştırdı.

Mahkemenin kararı valiye bildirmesiyle polisler eşliğinde ekiplerin sabah Majicavo semtinde yapacağı yıkımın ilk ayağı başlamadan durduruldu.

Bölge Valisi Thierry Suquet, yerel Kwezi TV'ye yaptığı açıklamada, kararı temyize götürdüklerini belirtti.

Suquet, gelecek günlerde operasyona yeniden başlayabileceklerini ifade etti.

Yılbaşından bu yana kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi?

Yılbaşından bu yana kaç düzensiz göçmen sınır dışı edildi?

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HÜKÜMET KARARA TEPKİLİ

 İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Mayotte'ta göçmenleri sınır dışı ve tahliye etme operasyonlarının Fransa'daki barışın tesis edilmesi için gerekli olduğunu savunan Darmanin, bu adımı zor olsa da uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.

KOMORLAR GELENLERİ ALMAYACAK

Öte yandan, Fransız devletinin Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmenleri sınır dışı ederek  ülkesi Komorlar'a gönderme kararını ülke yönetimi reddetti.

Komorlar idaresi, Paris'in iki ay içinde 20 bin kadar düzensiz göçmeni buraya gönderme planına yanaşmayarak, göçmenleri taşıyan gemilerin limanlarına gelmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Fransa 2019'da, Komorlar'a 150 milyon euroluk destek sağlama şartıyla bu ülkeyle göçmen değişimi anlaşması imzalamıştı.

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