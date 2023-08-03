Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi

Fransa'nın güneyindeki birçok bölgede "yüksek yangın riski" nedeniyle alarm durumuna geçildi.

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi
Fransa'dan aşırı sıcaklar nedeniyle 80 kişi öldü

Fransa'dan aşırı sıcaklar nedeniyle 80 kişi öldü

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Fransız Meteoroloji İdaresi'ne göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse'da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.

Bouches-du-Rhone'da "çok yüksek yangın riski" nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde " riski" nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi - 1

HER 10 YANGINDAN 9'U İNSAN KAYNAKLI

Civardaki Var ve Vaucluse'da da yangın ihtimaline karşı "teyakkuzda olunması" çağrısı yapıldı.

Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone'da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.

Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.

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