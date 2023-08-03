Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi

Fransız Meteoroloji İdaresi'ne göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse'da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.
Bouches-du-Rhone'da "çok yüksek yangın riski" nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde "orman yangını riski" nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.
HER 10 YANGINDAN 9'U İNSAN KAYNAKLI
Civardaki Var ve Vaucluse'da da yangın ihtimaline karşı "teyakkuzda olunması" çağrısı yapıldı.
Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone'da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.
Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.
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