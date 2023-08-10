Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı

Fransa'nın, Manş Denizi sınırındaki en önemli ihracat limanlarından birine ev sahipliği yapan La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı.
YANGIN TAŞIMA BANDINDAN ÇIKTI
Sabah sekiz civarında, buğdayı yukarı taşıyan bantta başlayan yangın, yakındaki dört buğday silosuna sıçradı.
Silo yangını, bölgeye gelen 80'in üzerinde itfaiye erinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
YARALANAN KİMSE YOK
Otuzdan fazla silonun bulunduğu alan tahliye edilip, civardaki yollar trafiğe kapatılırken, herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtildi.
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