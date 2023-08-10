Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı

Fransa'nın La Rochelle kentinde bulunan buğday silolarında yangın çıktı. Çıkan yangına 80'in üzerinde itfaiye eri müdahale etti.

Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı
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'nın, Manş Denizi sınırındaki en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı.

TAŞIMA BANDINDAN ÇIKTI

Sabah sekiz civarında, buğdayı yukarı taşıyan bantta başlayan yangın,  yakındaki dört buğday silosuna sıçradı.

Silo yangını, bölgeye gelen 80'in üzerinde itfaiye erinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı - 1

YARALANAN KİMSE YOK 

Otuzdan fazla silonun bulunduğu alan tahliye edilip, civardaki yollar trafiğe kapatılırken, herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirtildi.

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