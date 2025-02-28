Fransa'nın Reunion Adası'nı kasırga vurdu: Araçlar sel suyunda sürüklendi

Fransa'ya bağlı Hint Okyanusu'nda yer alan Reunion Adası'nı Garance Kasırgası vurdu. Hızı saatte saatte 155 kilometreye ulaşan kasırga, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Binaların çatıları uçarken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel suyunda sürüklendi. Valilikten yapılan açıklamada, abonelerin yüzde 42'sine denk gelen 180 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı, yaklaşık yüzde 10'unun da içme suyuna erişemediği belirtildi. Fırtına uyarısının en yüksek seviye olan mordan kırmızıya düşürüldüğü aktarıldı.

Vali Patrice Latron, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini ifade etti.

Reunion Adası'nı Ocak ayında vuran Belal Kasırgası, 4 kişi hayatını kaybetmesine ve tahmini 100 milyon euro hasara yol açmıştı.