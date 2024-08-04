Fransa'nın Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi

Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon müsabakalarında yarışacak sporcuların Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın, kirlilik nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Fransa'nın Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi (COJOP), su kalitesinin elverişli olmamasından dolayı Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı.

COJOP Sözcüsü Anne Descamps, basına yaptığı açıklamada, yarın için planlanan triatlon karma bayrak yarışına ilişkin, "Müsabakanın yarın yapılabileceğini umuyoruz ve bunun kararını öngörüldüğü gibi yarın sabah alacağız." dedi.

Daha önce de 28, 29 Temmuz ve 3 Ağustos’ta Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.

TEMİZLİK İÇİN 1,4 MİLYAR EURO HARCANDI

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1,4 milyar euro harcandı.

Paris’te Sen Nehri’nde 26 Temmuz’da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos’ta sona erecek.

Öne Çıkan Video

ATV'ye bilerek çarptılar iddiası: Yaralı kadının eşi NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

ABD Medyası: İran, savaşa yol açacak da olsa İsrail’i vuracağını söyledi

ABD Medyası: İran, savaşa yol açacak da olsa İsrail’i vuracağını söyledi

İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Netanyahu: Kim bize zarar vermek isterse bedelini çok ağır ödeyecek

Netanyahu: Kim bize zarar vermek isterse bedelini çok ağır ödeyecek

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Filistin Sağlık Bakanından Gazze'de salgın hastalık uyarısı

Filistin Sağlık Bakanından Gazze'de salgın hastalık uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...