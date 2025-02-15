Fransa’nın vatandaşlık dil sınavı tartışma yarattı: Vatandaşlar bile geçemedi

Fransız hükümetinin oturma izni veya vatandaşlık almak isteyen yabancılara yönelik geliştirdiği yeni dil testleri tartışma konusu oldu.



Ancak testlerin geçilemeyecek derecede zor olduğu ve testlere giren Fransız vatandaşlarının bile geçmediği iddia ediliyor.



Daha önce Fransa’da oturma izni (carte de séjour) almak isteyenler yalnızca bir 'entegrasyon sözleşmesi' imzalıyor ve Fransızca öğrenmeyi taahhüt ediyordu. Ancak yalnızca vatandaşlık başvurusunda bulunanlardan dil testi isteniyordu.



Yeni yasa, başvuranlardan en az bir ortaokul öğrencisinin seviyesinde Fransızca bilmelerini zorunlu kılıyor. Uzun süreli oturma izni veya vatandaşlık başvuruları için daha da yüksek dil becerileri talep ediliyor.

60 BİN KİŞİ İZİN ALAMAYABİLİR

Yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yeni göç yasasına ilişkin bir etki raporu sıkılaştırılan dil gereklilikleri nedeniyle 60 bin kişinin Fransa’da kalma izni alamayabileceğini ortaya koydu.



100 euro'ya (3800 TL) mal olan testler, bir yıl önce kabul edilen ve sınır kontrollerini sıkılaştıran, yabancı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yasaların bir parçası. Hükümet yetkilileri, bu düzenlemelerin temel amacının yabancıların entegrasyonunu teşvik etmek olduğunu savunuyor.

VATANDAŞLAR BİLE GEÇEMEDİ



FranceInfo tarafından yapılan bir araştırma, yeni sınavların Fransız vatandaşları için bile zorlayıcı olduğunu ortaya koydu.

Dil testlerine giren 10 Fransız gönüllüden beşi yazılı sınavı geçemedi. Hatta beş yıllık lisansüstü eğitim almış bir edebiyat öğrencisi bile başarısız oldu.