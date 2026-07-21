Fransa'nın yangınlarla mücadelesi sürüyor

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için Aude, Gard, Bouches-du-Rhone, Var ve Vaucluse vilayetlerinde "çok yüksek" ve çoğunluğu ülkenin güney kesimlerinde 30 vilayette "yüksek" yangın riski alarmı verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Hautes-Alpes vilayetinde dün öğleden sonra başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Vilayete bağlı Argentiere-la-Besse ve Freissiniere kasabalarının ormanlık alanlarında etkili olan yangında 50 hektardan fazla alan yandı.

Var vilayetindeki Taradeau kentinde de kısa sürede geniş alanlara yayılan yangına 350'den fazla itfaiye eri ve onlarca araçla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaklaşık 200 hektar alanın kül olduğu yangın bugün kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Fransa 'nın Korsika Adası'ndaki Haute-Corse vilayetindeki Albertacce ve Corte bölgelerindeki yangınları söndürmek için ise 250'den fazla itfaiye eri seferber olurken, bu yangınlarda toplamda 570 hektar alan yandı.

Ülkenin batısındaki Vendee vilayetine bağlı Sables-d'Olonne ve Saint-Jean-de-Monts tatil beldelerinde dün akşam çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 140 itfaiye çalışanının müdahale ettiği yangında, 13 hektardan fazla ekim alanı küle döndü.

Nantes şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde bir aracın alev alması sonrası kamp alanlarına yayılan yangında, 10 hektardan fazla alan yok oldu.

Yaklaşık 200 kişinin tahliye edildiği yangına, yaklaşık 150 itfaiye eri ve 45 araçla müdahale sürüyor.

Fransız hükümetinden dün yapılan açıklamada, yıl başından bu yana yaklaşık 40 bin hektar alanın yandığı ve bu rakamın 2025'te bütün bir sezonda kaydedilen rakamı aştığı belirtilmişti.