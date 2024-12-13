Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu

Fransa'da Michel Barnier hükümetinin geçen hafta düşürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "istifa etmeyeceğini ancak yeni bir başbakan atayacağını" açıklamıştı. Fransa'nın yeni başbakanı, François Bayrou oldu.

Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu

'da Cumhurbaşkanı , ülkenin yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı.

Başbakan Michel Barnier hükümeti geçen hafta düşürülmüştü.

Hükümetin düşmesinden sonra Macron yaptığı açıklamada “istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını” açıklamıştı.

François Bayrou kimdir? Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

François Bayrou kimdir? Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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