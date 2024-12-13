Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu
Fransa'da Michel Barnier hükümetinin geçen hafta düşürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "istifa etmeyeceğini ancak yeni bir başbakan atayacağını" açıklamıştı. Fransa'nın yeni başbakanı, François Bayrou oldu.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı.
Başbakan Michel Barnier hükümeti geçen hafta düşürülmüştü.
Hükümetin düşmesinden sonra Macron yaptığı açıklamada “istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını” açıklamıştı.
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