Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin yeni başbakanı olarak François Bayrou'yu atadı.

Başbakan Michel Barnier hükümeti geçen hafta düşürülmüştü.



Hükümetin düşmesinden sonra Macron yaptığı açıklamada “istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını” açıklamıştı.

