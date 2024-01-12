Fransa'nın yeni Kültür Bakanı Dati partisinden ihraç edildi

LR Partisi Genel Başkanı Eric Ciotti, X sosyal medya platformundan Dati'nin partilerinden ihraç edildiğini duyurdu.



Ciotti, "Rachida Dati hükümete girmeyi seçti. Kendisini siyasi ailemizin dışında konumlandırıyor." ifadesini kullandı.



Dati'nin artık Cumhuriyetçiler partisinde olmadığını açıklayan Ciotti, partilerinin muhalefette olduğunu belirtti.



Ciotti, Dati'nin yaptığı seçim karşısında gerekli sonuçları çıkardıklarına vurguladı.



Başbakan Gabriel Attal'ın kabinesine bugün Kültür Bakanı olarak atanan Dati, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.