Fransa'ya soykırım davası: Her gün için 10 bin euro ceza istediler

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI) Fransa'yı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı önleme konusundaki yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Paris İdare Mahkemesine şikayet etti.



Dernek Genel Sekreteri Benjamin Fiorini, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ederken, Fransa'nın İsrail'e silah parçaları göndermeyi sürdürmesi, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'u ağırlaması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasını kullanmasına izin verdiği iddiası tepkilere yol açtı.



Filistin destekçileri, başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde neredeyse her hafta düzenlenen gösterilerde "İsrail katil, Macron suç ortağı" sloganları atarak, İsrail'e yaptırım uygulanması çağrılarını sürdürüyor.



JURDI Genel Sekreteri Fiorini, soykırımı önleme yükümlülüğünün, Fransa'nın da taraf olduğu 9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde yer aldığını ve bunun Fransa dahil tüm devletler için hukuken bağlayıcı olduğunu vurguladı.

HER GÜN İÇİN 10 BİN EURO CEZA İSTEDİLER



Fiorini, Paris hükümetinin, Gazze'deki soykırım suçuna katkı sağlama riski taşıyan faktörleri tespit edip ortadan kaldırmak için bir mekanizma oluşturmadığını belirterek, JURDI'nin mahkemeden Fransa devletinin somut önlemler alarak İsrail'in Gazze'de soykırım suçunu işlemesini önleme yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ettiklerini anlattı.



Fransa'nın bu yükümlülüğü yerine getirmediği her gün için 10 bin euro para cezasına çarptırılmasını istediklerini söyleyen Fiorini, şu ifadeleri kullandı: "Bu önlemler, diplomatik, askeri, ekonomik, ticari, mali, teknolojik, bilimsel veya akademik alanda olsun, Fransız kamu ve özel aktörlerin bu suçun işlenmesine herhangi bir şekilde yardım ya da yataklık etmemesini sağlamalıdır."