Fransa'yı sarsan cinayette yeni gelişme: Kafana bir kurşun yiyeceksin

"KAFANA BİR KURŞUN YİYECEKSİN"



Soruşturma ekibi olay yerinden geçen bir kişi tarafından çekilen video üzerinde yaptıkları inceleme sonucu polis ve gençler arasındaki konuşmaları ele geçirdi.



Yayınlanan konuşmalarda gençlere aracı durdurmasını söyleyen polislerden birinin "Kafana bir kurşun yiyeceksin" dediği duyuluyor. Kayıtta polislerin aracı durdurması için "Kes, kes" dediği ve ateş sesinin ardından araçtan 5-6 klakson sesi ve motordan vuruntu sesi geldiği duyuluyor.



"ARAÇ HAREKET EDİNCE DENGEMİ KAYBETTİM"



Amacının ateş etmek olmadığını söyleyen polis memuru ifadesinde "Nahel'in vücudunun üstünü değil altını hedef aldım ancak aracın hareket etmesi üzerine dengemi kaybettim." iddiasında bulunuyor.



Polis memurunun ifadesiyle ilgili tutarsızlıklar olduğu belirtiliyor.



Polis memuru hakkındaki geçici tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin bugün Versailles Mahkemesi'nde duruşma düzenlenecek.