Fransa'yı sarsan cinayette yeni gelişme: Kafana bir kurşun yiyeceksin

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Nanterre kentinde, polis memuru Florian'ın açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nahel hayatını kaybetti. Gencin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda birçok araç ateşe verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru Florian'ın gözaltı ifadesine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
Trafik kurallarını ihlal ettikleri için Nahel ve arkadaşlarının otomobilini durdurmak istediğini söyleyen polis memuru Florian, "Trafik kurallarını ihlal ederek araç sürdüklerini görünce durdurmak istedim. Gençler kaçtı, kaçarken ters yöne girdiler, biri bisikletli diğeri yaya iki kişiye az daha çarpıyorlardı." iddiasında bulundu.
Aracı takip ettiklerini söyleyen polis memuru, "Mercedes trafikte sıkıştığı için durmak zorunda kaldı. Motorumuzdan inip aracın yanına geldik, beylik tabancalarımızı çıkartıp şoföre doğrulttuk, aracı durdurması için cama vurduk." dedi.
"KAFANA BİR KURŞUN YİYECEKSİN"
Soruşturma ekibi olay yerinden geçen bir kişi tarafından çekilen video üzerinde yaptıkları inceleme sonucu polis ve gençler arasındaki konuşmaları ele geçirdi.
Yayınlanan konuşmalarda gençlere aracı durdurmasını söyleyen polislerden birinin "Kafana bir kurşun yiyeceksin" dediği duyuluyor. Kayıtta polislerin aracı durdurması için "Kes, kes" dediği ve ateş sesinin ardından araçtan 5-6 klakson sesi ve motordan vuruntu sesi geldiği duyuluyor.
"ARAÇ HAREKET EDİNCE DENGEMİ KAYBETTİM"
Amacının ateş etmek olmadığını söyleyen polis memuru ifadesinde "Nahel'in vücudunun üstünü değil altını hedef aldım ancak aracın hareket etmesi üzerine dengemi kaybettim." iddiasında bulunuyor.
Polis memurunun ifadesiyle ilgili tutarsızlıklar olduğu belirtiliyor.
Polis memuru hakkındaki geçici tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin bugün Versailles Mahkemesi'nde duruşma düzenlenecek.
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