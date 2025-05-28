Fransa'yı sarsan dava: Anestezi altındaki hastalarını istismar eden doktorun cezası belli oldu
Fransa'da, bazıları anestezi altındayken olmak üzere hastalarına tecavüz ve cinsel saldırıdan yargılanan Joel Le Scouarnec'e 20 yıl hapis cezası verildi.
Fransa'yı sarsan cinsel istismar davasında karar belli oldu.
Emekli doktor Joel Le Scouarnec, 299 mağdura karşı ağırlaştırılmış tecavüz ya da cinsel saldırıyla suçlanıyordu.
Bazıları anestezi altındayken olmak üzere hastalarına tecavüz ve cinsel saldırıdan yargılanan Le Scouarnec'e 20 yıl hapis cezası verildi.
Le Scouarnec, Fransa'nın batısında doktor olarak çalıştığı 25 yıl boyunca “aşağılık eylemlerde” bulunduğunu mahkemeye anlatmış ve bu durum kamu tarafından yönetilen sağlık sistemi için rahatsız edici sorulara yol açmıştı.
Le Scouarnec'in o dönemde çoğu çocuk olan hastalarına yönelik istismarı, Fransa'nın mahkemeye taşınan en kötü pedokriminal vakası olarak kabul ediliyor.
Le Scouarnec, şubat ayında görülen davasının açılışında yaptığı konuşmada, “Sebep olduğum zararın onarılamayacak boyutta olduğunun farkındayım” dedi.
PELICOT DAVASININ ARKASINDAN GELDİ
Duruşma, aralık ayında karısını bayıltmak ve düzinelerce erkeği tecavüz etmek üzere evlerine davet etmekten suçlu bulunan Dominique Pelicot'un mahkumiyetinin ardından Fransa'da cinsel suçlarla ilgili hesaplaşmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.
Le Scouarnec, daha önceki tecavüz mahkumiyetleri nedeniyle zaten hapis yatıyor. 2020 yılında, bir çocuk komşusunun yanı sıra iki yeğenine ve 4 yaşındaki bir hastasına tecavüz ve cinselsaldırı suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
CEZAYA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ
Mağdurlar ve aileleri, yerel ve ulusal sağlık yetkililerinin Le Scouarnec'i neden durduramadığını kamuoyu önünde sordu.
Le Scouarnec, 2005 yılında çocukların cinsel istismar görüntülerini indirmekten suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis cezası almış, ancak kamu hastanelerinde çalışmaya devam etmeyi başarmıştır.
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