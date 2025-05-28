Fransa'yı sarsan dava: Anestezi altındaki hastalarını istismar eden doktorun cezası belli oldu

PELICOT DAVASININ ARKASINDAN GELDİ



Duruşma, aralık ayında karısını bayıltmak ve düzinelerce erkeği tecavüz etmek üzere evlerine davet etmekten suçlu bulunan Dominique Pelicot'un mahkumiyetinin ardından Fransa'da cinsel suçlarla ilgili hesaplaşmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.



Le Scouarnec, daha önceki tecavüz mahkumiyetleri nedeniyle zaten hapis yatıyor. 2020 yılında, bir çocuk komşusunun yanı sıra iki yeğenine ve 4 yaşındaki bir hastasına tecavüz ve cinselsaldırı suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



CEZAYA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ



Mağdurlar ve aileleri, yerel ve ulusal sağlık yetkililerinin Le Scouarnec'i neden durduramadığını kamuoyu önünde sordu.



Le Scouarnec, 2005 yılında çocukların cinsel istismar görüntülerini indirmekten suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis cezası almış, ancak kamu hastanelerinde çalışmaya devam etmeyi başarmıştır.