Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde partisi Ulusal Cephe'nin (Front National) ismini Ulusal Birlik (Rassemblement National) olarak değiştirdi.



Le Pen, partisinin Lyon'daki kongresinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kampanyasını başlatırken, partisinin yeni adını ve logosunu da kamuoyuna açıkladı.



Partinin adının değiştirilmesi için üyeler arasında yapılan oylamada delegelerin yaklaşık yüzde 81'inin Ulusal Birlik (RA) ismi lehine görüş bildirdiği belirtildi.



Toplantıda partinin yeni logosu da kamuoyuna tanıtıldı. Yeni logoda, eski logoda yer alan mavi, beyaz ve kırmızı alev biçiminin, partinin adının harflerinden oluşturduğu kısmen açık bir çember biçimiyle çevreleniyor.



Marine Le Pen'in, 1972 yılında babası Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan partinin adını değiştirmesi, partinin daha geniş bir seçmen kitlesine hitap etme isteğinin bir ifadesi olarak yorumlandı.



Ulusal Cephe (FN) 2014'te yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bütün partileri geride bırakarak birinci olmuştu. Ancak Le Pen, bu seçimlerdeki başarısının adından 2017 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda Cumhuriyet Yürüyüşü (EM) Partisi adayı Emmanuel Macron'a açık farkla mağlup olmuştu.