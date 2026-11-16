Fransız askerlerinin Ukrayna'da gizli görev yürüttüğü ortaya çıktı
16.11.2026 13:46
AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM UA) kapsamında Almanya'da yeri açıklanmayan bir askeri eğitim alanında ileri taktik ve atış eğitimi.
Fransız askerlerinin aylardır Ukrayna'da "Volia" kod adlı gizli bir görev yürüttüğü ve Polonya'daki resmi misyonun bu görev için paravan olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Fransa basını, Fransız ordusunun aylardır Ukrayna'da gizli bir görev yürüttüğünü ve Ukrayna ordusuna eğitim verip askeri teçhizatın bakımına destek sağladığını yazdı.
Kamu yayın kurumu Radio France Internationale'in (RFI) haberine göre, Fransız milletvekillerine bildirilmeyen bu gizli göreve bir Fransız general liderlik ediyor.
Ukraynacada "özgürlük" ve "irade" anlamına gelen "Volia" kod adlı misyon, en azından 2026 yazından bu yana Ukrayna'da faaliyet gösteriyor.
POLONYA'DAKİ RESMİ MİSYON UKRAYNA'YA GEÇİŞ KAPISI OLDU
RFI'nin konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, misyonda kaç askerin görev yaptığı belirtilmedi.
Haberde görev gücünün "kısa süreli görevlere gönderilen küçük ekiplerden" oluşan "hafif ve esnek" bir yapıya sahip olduğu aktarıldı.
Kaynaklar, Polonya'daki resmi "Gerfaut" misyonunun Ukrayna'daki Fransız askerleri için bir örtü işlevi gördüğünü ve ülkeye yapılan sevkiyatlar için geçiş kapısı olduğunu söyledi.
Gerfaut, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya destek veren askeri yardım misyonu kapsamında 2023 yılından bu yana Polonya'da konuşlu bir Fransız askeri birliği olarak görev yapıyor.
Fransız ordusu personeli bu çerçevede Ukrayna muharip birliklerine komuta edecek subayları eğitiyor.
Fransa ordusu 2023'ten bu yana hem Fransa'da hem de Polonya'da toplam 25 bin Ukraynalı askere eğitim verdi.
Ukrayna'nın güçlü destekçisi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halefini belirlemek üzere Fransa'da Nisan ve Mayıs aylarında iki turlu seçim yapılacak.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri ve Macron'un yerine geçmesi beklenen en güçlü aday Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Ukrayna'ya mali yardımını altı ay içinde keseceğini söylemişti.
AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM UA) kapsamında Almanya'da yeri açıklanmayan bir askeri eğitim alanında ileri taktik ve atış eğitimi.
AB SAVAŞ SONRASINDA UKRAYNA'YA EĞİTMEN GÖNDERMEYİ PLANLIYOR
Öte yandan AB'nin en üst düzey askeri danışmanı ve AB Askeri Komitesi Başkanı General Sean Clancy, geçen hafta Reuters'a verdiği demeçte, Batılı güvenlik garantileri kapsamında savaş bittikten sonra AB'nin askeri eğitmenlerini Ukrayna'ya göndermesi gerektiğini söylemişti.
İrlandalı General Clancy, AB'nin Ukrayna'ya Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM Ukrayna) bir kısmını savaş sonrasında ülkeye taşımanın "en uygun seçenek" olacağını belirtmişti.
Bu misyon kapsamında Ukrayna dışında halihazırda 80 binden fazla askere eğitim verildi.
Clancy, güçlü bir Ukrayna ordusunun hem Ukrayna hem de Avrupa için güvenlik garantisi oluşturacağını savunarak şöyle demişti:
"Avrupa bu düzeyde eğitimi yüksek oranda sağlayabilir. Bunun bir kısmı Ukrayna'da mı olacak? Bence en uygun seçenek bu."
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Eylül 2025'te AB ülkelerinin böyle bir adıma geniş destek verdiğini ancak henüz bir karar alınmadığını söylemişti.
Diplomatlara göre bu adım muhtemelen bir ateşkes veya barış anlaşmasının şartlarına bağlı olacak ve 27 AB üyesinin tamamının onayını gerektirecek.
AVRUPA SAVUNMADA ABD SİSTEMLERİNE BAĞLI KALACAK
Clancy, Ukrayna'daki olası AB varlığının ölçeğinin Kiev'in taleplerine ve gereken eğitim türüne göre şekilleneceğini kaydetmişti.
Clancy ayrıca, "Bu konuyu Ukrayna'daki meslektaşlarımızla birlikte ihtiyatlı bir şekilde inceliyoruz. Onların ihtiyaçları da değişiyor" demişti.
Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalılardan kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almalarını talep etmesi, AB'nin savunma hamlesini hızlandırdı.
Clancy, AB 2030 yılına kadar kendini savunmaya hazır hale gelmeye çalışırken bile ABD'nin Avrupa güvenliği açısından önemini koruyacağını vurgulamıştı.
NATO'nun Avrupa'yı savunmak için "sert güç" sağlamaya devam edeceğini belirten Clancy, Avrupalıların daha özgüvenli hale gelmesiyle transatlantik ilişkinin yeniden dengeleneceğini ifade etmişti.
Avrupa Komisyonu'nun 2030'a kadar "rakiplerini inandırıcı biçimde caydırma ve her türlü saldırıya yanıt verme" hedefli "Savunma Hazırlığı Yol Haritası"na da danışmanlık yapan Clancy, Avrupa kendi savunma sanayisini büyütürken bile ABD silah sistemlerini kullanmayı sürdüreceğine dikkat çekmişti.
Clancy gerekçesini şöyle açıklamıştı:
"Patriot füzeleri, F-35 savaş uçakları ve ABD'den halihazırda tedarik ettiğimiz tüm yüksek teknolojili ekipmanların önünde on yıllarca sürecek bir kullanım ömrü var."
AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM UA) kapsamında Almanya'da yeri açıklanmayan bir askeri eğitim alanında ileri taktik ve atış eğitimi.
MOSKOVA'DAN AVRUPA'YA ŞART
Diplomatik cephede ise Kremlin, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, Avrupalıların barış müzakerelerine katılmasına izin verilmeden önce Avrupa'nın sürece katkıda bulunmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini bildirdi.
ABD'li müzakereciler bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalıların katılımını kabul ettiğini söylemişti.
Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklaması, Rusya'nın bir sonraki müzakere turuna Avrupalıları dahil etme konusunda henüz net bir taahhüt vermediğine işaret etti.
Rus, Ukraynalı ve ABD'li yetkililer dokuz ay aradan sonra ilk kez Abu Dabi'de bir araya geldi.
İki ABD'li temsilci ardından Moskova'ya uçarak Putin ile görüştü ve sonrasında Dublin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Peskov, Avrupalıların katılımıyla müzakerelerin yakında yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Gerçek niyetlerini ve barış sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını anladığımızda, Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik diyaloğun genişletilmiş bir formatta yürütülmesine karar vermek mümkün olacak."
Putin de bir gün önce ABD'nin Ukrayna'da barış mı yoksa savaş mı istediklerini anlamak için Avrupalı müttefikleriyle çalışması gerektiğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Ukrayna parlamentosundaki iktidar partisinin grup başkanı David Arahamiya, Ukrayna heyetinin başkanı Rüstem Umerov, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Sergey Kislitsa ile birlikte, BAE'nin ev sahipliğinde ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 11 Kasım'da yapılan üçlü görüşmelerin ikinci gününde, Abu Dabi'de basın toplantısında.
MÜZAKERELERDE TEMSİL VE TOPRAK KONULARINDA ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR
Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Kiev'e silah sağlayan ve Moskova'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerinin çoğu, Putin ile doğrudan temastan kaçındı.
Peskov, Moskova'nın barış müzakereleri öncesinde Avrupa ile bazı temaslar kurma fikrine açık olduğunu ancak bu konuda henüz somut bir görüşme yapılmadığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olası bir muhatap olarak nasıl değerlendirildiği sorusuna Peskov, "Her saat başı tamamen farklı adayların adını veren haberler çıkıyor. Dolayısıyla şu aşamada somut bir şey söyleyebilecek durumda değiliz" yanıtını verdi.
Peskov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın müzakerelerde AB'yi temsil etme olasılığı hakkında yorum yapmadı.
Kallas ise aynı gün, AB'yi barış görüşmelerinde kimin temsil edeceğine karar vermenin Rusya'ya düşmediğini belirterek, "Karşı tarafta güçlü birini istemiyorlar çünkü azami taleplerini dayatmak istiyorlar" dedi.
Ateşkes yerine kapsamlı bir barış anlaşması istediğini savunan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın savaşın ayrıntılarına geçmeden önce geniş kapsamlı bir Avrupa güvenlik çerçevesini müzakere etmek istediğini söyledi.
Rus ve Ukraynalı yetkililer Abu Dabi görüşmelerinde bir miktar ilerleme kaydedildiğini belirtse de toprak gibi temel konularda büyük bir atılım işareti görülmedi.
Ukrayna da doğudaki Donbas bölgesinde çatışmalarda kaybetmediği topraklardan vazgeçme yönündeki Rus taleplerini reddetti.