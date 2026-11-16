Fransız askerlerinin Ukrayna'da gizli görev yürüttüğü ortaya çıktı

AB SAVAŞ SONRASINDA UKRAYNA 'YA EĞİTMEN GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Öte yandan AB'nin en üst düzey askeri danışmanı ve AB Askeri Komitesi Başkanı General Sean Clancy, geçen hafta Reuters'a verdiği demeçte, Batılı güvenlik garantileri kapsamında savaş bittikten sonra AB'nin askeri eğitmenlerini Ukrayna'ya göndermesi gerektiğini söylemişti.

İrlandalı General Clancy, AB'nin Ukrayna'ya Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM Ukrayna) bir kısmını savaş sonrasında ülkeye taşımanın "en uygun seçenek" olacağını belirtmişti.

Bu misyon kapsamında Ukrayna dışında halihazırda 80 binden fazla askere eğitim verildi.

Clancy, güçlü bir Ukrayna ordusunun hem Ukrayna hem de Avrupa için güvenlik garantisi oluşturacağını savunarak şöyle demişti:

"Avrupa bu düzeyde eğitimi yüksek oranda sağlayabilir. Bunun bir kısmı Ukrayna'da mı olacak? Bence en uygun seçenek bu."

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Eylül 2025'te AB ülkelerinin böyle bir adıma geniş destek verdiğini ancak henüz bir karar alınmadığını söylemişti.

Diplomatlara göre bu adım muhtemelen bir ateşkes veya barış anlaşmasının şartlarına bağlı olacak ve 27 AB üyesinin tamamının onayını gerektirecek.

AVRUPA SAVUNMADA ABD SİSTEMLERİNE BAĞLI KALACAK

Clancy, Ukrayna'daki olası AB varlığının ölçeğinin Kiev'in taleplerine ve gereken eğitim türüne göre şekilleneceğini kaydetmişti.

Clancy ayrıca, "Bu konuyu Ukrayna'daki meslektaşlarımızla birlikte ihtiyatlı bir şekilde inceliyoruz. Onların ihtiyaçları da değişiyor" demişti.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalılardan kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almalarını talep etmesi, AB'nin savunma hamlesini hızlandırdı.

Clancy, AB 2030 yılına kadar kendini savunmaya hazır hale gelmeye çalışırken bile ABD'nin Avrupa güvenliği açısından önemini koruyacağını vurgulamıştı.

NATO'nun Avrupa'yı savunmak için "sert güç" sağlamaya devam edeceğini belirten Clancy, Avrupalıların daha özgüvenli hale gelmesiyle transatlantik ilişkinin yeniden dengeleneceğini ifade etmişti.

Avrupa Komisyonu'nun 2030'a kadar "rakiplerini inandırıcı biçimde caydırma ve her türlü saldırıya yanıt verme" hedefli "Savunma Hazırlığı Yol Haritası"na da danışmanlık yapan Clancy, Avrupa kendi savunma sanayisini büyütürken bile ABD silah sistemlerini kullanmayı sürdüreceğine dikkat çekmişti.

Clancy gerekçesini şöyle açıklamıştı:

"Patriot füzeleri, F-35 savaş uçakları ve ABD'den halihazırda tedarik ettiğimiz tüm yüksek teknolojili ekipmanların önünde on yıllarca sürecek bir kullanım ömrü var."