Fransız buzul bilimci Claude Lorius 91 yaşında hayatını kaybetti

Yeryüzünde iklim değişikliğine ilk dikkati çekenler arasında yer alan Fransız buzul bilimci Claude Lorius, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Fransız buzul bilimci Claude Lorius 91 yaşında hayatını kaybetti
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Fransız basınındaki haberlere göre, 1932'de ülkenin Besancon kentinde dünyaya gelen Lorius, 21 Mart'ta Fransa'da hayatını kaybetti.

Lorius, eğitim aldığı Besancon Üniversitesi'nin duvarında 1955'te gördüğü ilan üzerine 2 yıl sonra Antarktika'ya gitti.

Modern iklim biliminin önde gelen isimlerinden Lorius, 20'den fazla kez gittiği Antarktika ve Grönland'de çalışmalarda bulundu.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Lorius, Antarktika'daki buz çekirdeklerinde sera gazı konsantrasyonlarını analiz ederek yeryüzündeki iklim değişikliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan çalışmalara imza attı.

Sera gazı salımı ile arasındaki bağı ortaya koyan ilk isimler arasında yer alan Lorius, 2008'de Japon menşeli vakıf Asahi Glass Foundation'ın "Mavi " ödülüne ve iklim değişikliğinin anlaşılması için katkılarından ötürü 2017'de Franklin Enstitüsü'nün "Bower" ödülüne layık görüldü.

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