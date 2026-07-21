Fransız çevrecilerden arıları zehirleyen böcek ilaçlarına büyük tepki

Salı günü, Fransa 'daki parlamentonun bazı çiftçilerin, arılara zarar verdiği için ülkede yasaklanmış ancak Avrupa Birliği'nde izin verilen, iki böcek ilacını kullanma yetkisi vermeye hazırlanması Fransız çevrecilerden büyük bir tepki çekti.

Fransa'nın Çevre Bakanı Monique Barbut'un ekibi, Senato'nun günün ilerleyen saatlerinde asetamidprid ve flupiradifuronun yeniden kullanıma alınmasını onaylaması halinde istifa edebileceğini söyledi.

İlaçların kullanımını destekleyenler, Fransız şeker pancarı, elma ve fındık çiftçilerinin, Avrupalı ​​rakipleriyle rekabet edebilmek için, sırasıyla 2018 ve 2019'dan beri Fransa'da yasak olan asetamiprid ve flupiradifuron ilaçlarına ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Ancak karşıt görüştekiler, bunların hem arılar hem de insan sağlığı için tehlikeli olduğunu savunuyor.

Ulusal Meclis Salı günü erken saatlerde, söz konusu önlemleri içeren bir tarım yasa tasarısını onayladı ve sağ eğilimli Senato'nun da Salı günü yapılacak nihai oylamada tasarıyı desteklemesi bekleniyor.

Bu oylama, ülkenin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Konseyi'nin geçen yıl, asetamidpridin yeniden kullanıma sokulmasını amaçlayan bir başka yasa tasarısındaki bir hükmü, insan sağlığı için risk oluşturduğu gerekçesiyle iptal etmesinin ardından geldi. Bu karar, iki milyondan fazla kişinin söz konusu hükme karşı imza attığı bir dilekçe sonrasında alınmıştı.

Ulusal Meclis'in tarım yasasını geçirmesinin ardından uluslararası sivil toplum kuruluşu Greenpeace konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümet ile müttefikleri bilimi, sağlığı, çevreyi ve halkın iradesini ayaklar altına alıyor" diye belirtti.

Fransız Arıcılar Birliği'nden Henri Clement, bölgesel medya kuruluşu Ici Gard Lozere'ye yaptığı açıklamada, söz konusu önlemi tam bir felaket olarak tanımladı.

Araştırmalar, asetamidpridin bal arılarını zehirleyerek beslenme kapasitelerini ve hafızalarını etkileyebileceğini ortaya koyarken, 2024 yılında yapılan bir çalışma da flupiradifuronun bazı arılar için ölümcül olabileceğini öne sürmüştü.

BÖCEK İLACI TARTIŞMASI HALKI İKİYE BÖLDÜ

Bu hafta alt meclisteki solcuların çoğu iki böcek ilacının yeniden kullanıma sokulmasına karşı oy verdi, ancak aşırı sağın ve birçok merkezcinin desteği sayesinde yasa tasarısı kabul edildi.

Sol kanat, Senato tasarıyı onaylarsa Anayasa Konseyi'ne başvuracağını söyledi.

Tarım Bakanı Annie Genevard, bu kış yaşanan protestoların ardından çiftçiler arasında oluşan hoşnutsuzluğu gidermek için gerekli olduğunu savunduğu tarım yasa tasarısını savundu.

Genevard, sağlık yetkililerinin pestisitlerin belirli bölgelerde ve sınırlı süreler için kullanımına yalnızca insan sağlığına veya çevreye hiçbir etkisi olmaması, acil bir durum söz konusu olması ve başka bir alternatifin bulunmaması koşuluyla onay vereceğini vurguladı.