Fransız çiftçi protestoları: 800 traktör Paris sokaklarını kuşattı

Fransa'da Avrupa Birliği bürokrasisi ve çevre politikaları nedeniyle öfkelenen protestocuların şehre giden ana yollarda sekiz barikat noktası kurması bekleniyor.



Genç Çiftçiler Grubu ve ülkenin en büyük tarım birliği olan FNSEA, daha önce “başkentin süresiz olarak kuşatılacağı” yönünde uyarıda bulunmuştu.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, süpermarketlerin ve yabancı ürünler taşıyan kamyonların hedef alınmasını önlemek için 15 bin polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.



Başkentin güneyinde, dünyanın en büyük taze gıda pazarına ev sahipliği yapan Rungis'te de zırhlı jandarma araçları ve helikopterler konuşlandırıldı.



Son günlerde çiftçiler Belçika, İspanya ve Polonya'dan gelen mallara el koydu, ürünleri otoyola dağıttı ve ateşe verdi.

Fransa, çiftçiler Paris yolunda: Hükümet, hareket geçti Haberi Görüntüle ÇİFTÇİLER SAKİNLEŞMİYOR



Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal, çiftçileri sakinleştirme çabasında ön saflarda yer aldı ve onları tarlada ziyaret etti.



Pazar günü Tours şehri yakınlarındaki bir çiftlikte yerel bir FNSEA sendikacısı olan Frédérique Alexandre başbakana, "Eğer gelmeseydiniz, sanırım bu sabah bölge alevler içinde kalacaktı." dedi.



Çiftçilerle pozitif diyalog kurmayı başaramayan Attal, "Zor olsa bile, bana bağırılsa bile diyalog akışının bozulmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı ve daha fazla taviz sözü verdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin