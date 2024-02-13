Fransız çiftçiler uyardı: Protestolar yeniden başlayabilir

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau, çiftçilerin daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları taleplerini karşılamak için hükümetin yeni adımlar atmaması hâlinde protestolara tekrar başlayabileceklerini açıkladı.



Fransa'daki çiftçiler hükümetin taviz vermesinin ardından ülke genelinde kurdukları barikatları 2 Şubat'ta kaldırmaya başlamıştı.



Hükümet, çiftçilere süpermarketlerde daha yüksek satış fiyatları sağlanması ve bürokratik engellerin gevşetilmesi konusunda çiftçilerle görüşmelerde bulunuyor.



Fransa, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Almanya'daki çiftçiler, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için aldığı tedbirlerin neden olduğu kısıtlamaların yanı sıra artan maliyetleri ve ülke dışındaki haksız rekabete karşı birçok gösterisi düzenlediler.

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