Fransız Devrimi'nin 236. yılı: Törenden dikkat çeken anlar

Fransız Devrimi'nin zaferi kabul edilen Bastille günü için kutlamalar başladı.



Tören, Fransa'da monarşinin yıkılarak ilk cumhuriyetin kurulduğu Fransız devriminin sembolü olan Zafer Takı'nda gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı'nın askerlere kılıç verdiği bu tören, Fransa liderinin cumhuriyet için "savaşa hazır" olduğunu sembolize ediyor.



Ardından Macron Champs-Elysees Caddesi'nde yürüyüşü başlattı. Geleneksel yürüyüşün sonunda cadde semalarında Fransa'nın hava gösteri pilotları uçtu.



Bu yılki törenin yabancı davetlisi Endonezya'ydı. Macron töreni Endonezyalı mevkidaşı ile izledi. Geçit töreninde bir grup Endonezyalı asker de yer aldı.

