Fransız Devrimi'nin 236. yılı: Törenden dikkat çeken anlar
Fransa'da Fransız Devrimi'nin zaferi kabul edilen Bastille günü kutlanıyor. Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Zafer Takı'nda askerlere kılıç vermesiyle başladı.
Fransız Devrimi'nin zaferi kabul edilen Bastille günü için kutlamalar başladı.
Tören, Fransa'da monarşinin yıkılarak ilk cumhuriyetin kurulduğu Fransız devriminin sembolü olan Zafer Takı'nda gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı'nın askerlere kılıç verdiği bu tören, Fransa liderinin cumhuriyet için "savaşa hazır" olduğunu sembolize ediyor.
Ardından Macron Champs-Elysees Caddesi'nde yürüyüşü başlattı. Geleneksel yürüyüşün sonunda cadde semalarında Fransa'nın hava gösteri pilotları uçtu.
Bu yılki törenin yabancı davetlisi Endonezya'ydı. Macron töreni Endonezyalı mevkidaşı ile izledi. Geçit töreninde bir grup Endonezyalı asker de yer aldı.
AT ASKERİ ÜZERİNDEN ATTI
Geçiş sırasında bir at, askeri üstünden atmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Kutlamalar gün boyu ülkenin çeşitli noktalarında devam edecek.
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