Fransız eski bakana lüks takı soruşturması

Fransa'da geçen hafta düşen hükümetin Kültür Bakanı Rachida Dati hakkında, lüks takılarını Kamu Hayatında Şeffaflık Yüksek Otoritesine (HATVP) bildirmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.



Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Dati'nin, takılarını HATVP'ye bildirmediği için ön soruşturma başlattığını bildirdi.



Soruşturma, Paris adli polisinin mali ve yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülecek.



Fransız Liberation gazetesi, nisan ayında, Dati'nin 420 bin euro değerindeki 19 lüks takısını HATVP'ye bildirmediğini iddia etmişti.



Fransa'da siyasetçilerin 10 bin avrodan fazla değeri olan takılarını resmi makamlara bildirmesi gerekiyor.

