Fransız gazeteciler İsrail'e dava açtı

Fransa'da iki basın derneği, İsrail'in gazetecilerin işlerini yapmasını engellemesine karşı şikayet dilekçesi sundu.

Le Monde gazetesinin haberine göre Gazeteciler Ulusal Sendikası (SNJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) Gazze'de "haber özgürlüğünü engellediği" için İsrail'e karşı Paris'te yargı yoluna gitti.

Dernekler, Gazze'ye gazetecilerin girişlerine izin vermeyen İsrail'in "savaş suçu işlediğini" belirterek, bu suçun soruşturulmasından sorumlu olan Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına başvurdu.

France Info kanalı da iki derneğin yüz sayfalık dilekçe sunduğunu aktardı. Bu dilekçe, Fransa'da İsrail'e karşı "basın özgürlüğünü engellediği" için sunulan ilk şikayet dilekçesi oldu.

Dernekler, İsrail'in gazetecilerin çalışmasına karşı şiddet içeren koordineli engellemesini kınadıklarını vurguladı.

ÖLDÜRÜLENLERİN EN AZ 250'Sİ GAZETECİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 112 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 986 kişi yaralandı. Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci de İsrail tarafından hedef alınarak öldürüldü.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın 5 Kasım'da yayımladığı aylık raporda, İsrail ordusunun ekim ayında Gazze Şeridi'nde 2 gazeteciyi öldürdüğü, 10 gazeteciyi yaraladığı, 9 gazetecinin evini yıktığı belirtildi.